شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو» يدعو للتصدى لها.. شركة طيران إيرانية تنشر الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، الدول لرفض حق التحليق لشركة "ماهان إير" الجوية الإيرانية التي تخضع لعقوبات أمريكية، وقال إنها سلمت في الآونة الأخيرة شحنات "دعم غير معروف" لحكومة فنزويلا.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، إن طائرات شركة "ماهان إير"، أكبر شركة طيران إيرانية، وصّلت في الأيام الأخيرة إمدادات لحكومة مادورو.

وأضاف: "على مدى الأيام القليلة الماضية نقلت طائرات عديدة تابعة لشركة ماهان إير دعما غير معروف لنظام مادورو. هي نفس شركة الطيران الإرهابية التي استخدمتها إيران لنقل أسلحة ومقاتلين في أنحاء الشرق الأوسط".

وتواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بهدف احتواء نفوذها الإقليمي في الشرق الأوسط، كما فرضت إجراءات صارمة مماثلة على فنزويلا في محاولة لإبعاد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو عن السلطة.