بلاسخارت تتعهد لنواب فائزين مستبعدين من البرلمان بمتابعة موضوع تزوير الانتخابات الاخيرة

التقى نواب فائزون مستبعدون من البرلمان، الاربعاء، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بلاسخارت، فيما تعهدت الاخيرة بمتابعة حالات التزوير والتلاعب التي جرت فب الانتخابات الاخيرة.

وقال بيان مشترك للنواب انه "بعد حالات التلاعب والتزوير التي جرت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وبعد أن أقرتها مفوضية الإنتخابات ومن أبرزها التلاعب بنتائج كوتا النساء، والتي على إثرها استُبعد عدد من أعضاء البرلمان الفائزين، التقينا اليوم بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بلاسخارت"، مبينا انهم "قدموا لها شرحًا مفصلًا عن عملية الإبعاد القسرية التي تعرضوا لها وحرمانهم من تمثيل عضوية البرلمان بعد انتخابهم من ممثليهم في الإنتخابات التي شابها التزوير".

وبحسب البيان فان أبرز النواب المستبعدين هم (باسم الخشان، نجم الربيعي، محمود حسين القيسي، نوران عبد الامير، نجاة الطائي، صافي الشمري، زينب عبد الحميد الهيتي، عبد الرحمن الكبيسي).

Advertisements

واضاف انهم "قدموا قرارات من المحكمة الاتحادية وطعونا قدمت إلى رئاسة مجلس النواب مضى عليها أكثر من سنة بعد أن امتنع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من عرضها في جلسات مجلس النواب، في مخالفة صارخة للمادة ٥٢ من الدستور العراقي على الرغم من تحقق النصاب لأكثر من خمس جلسات"، مشيرا الى ان "السبب يعود في ذلك لأن النواب الذين سيستبعدون أغلبهم من كتلة الحلبوسي".

من جانبها تعهدت "ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت بتقديم المساعدة والسعي مع الجهات المعنية إلى حلحلة الموضوع ضمن الأطر القانونية وبما يضمن كل ذي حق حقه".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت عددًا من القرارات تقضي بارجاع بعض المعترضين الى مجلس النواب وتصحيح الخطأ الذي وقعت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.