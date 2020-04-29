الإعلام والاتصالات تزيل مصادر التشويش على شبكات الهاتف النقال في بغداد

قامت الفرق الفنية التابعة لهيئة الإعلام والاتصالات بتنظيم جولات ميدانية في العاصمة بغداد، بهدف مكافحة عمليات التشويش التي تستهدف شبكات الهاتف النقال.

وقال مدير دائرة جودة الخدمة والرصد الراديوي اوس مجيد غالب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ممثلين عن الشركات المشغلة لخدمات الهاتف النقال في العراق شاركوا في عمليات التفتيش التي استهدفت عدة مناطق في العاصمة بغداد"، مؤكدا انه "تم ازالة عدد من الاجهزة المستخدمة في تقوية الشبكات من قبل بعض الشركات الاهلية، والتي كانت تتسبب بالتشويش على الاشارة الاصلية لشبكات الهاتف النقال".