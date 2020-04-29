مقتل شخص بتفجير غرب الرمادي

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان شخصا قتل بتفجير غرب الرمادي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الخط الدولي السريع في منطقة الضبعات شمال الرطبة ٣١٠كم غرب الرمادي، انفجرت لدى مرور عجلة نوع كيا لبيع الخضار، ما ادى الى مقتل سائقها في الحال".

واضاف "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".