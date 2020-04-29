المالكي يشدد لطالباني على ضرورة اقرار قانوني النفط والغاز وتوزيع الثروات الوطنية

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، على اهمية مواصلة الحوارات بين القوى السياسية لتجاوز التحديات، فيما شدد على ضرورة اقرار قانوني النفط والغاز وتوزيع الثروات الوطنية.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي والامني، فضلا عن المشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية".

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واكد المالكي على "ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى السياسية لتجاوز التحديات"، مشددا على "أهمية العمل على إصدار التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية خصوصا في اقرار قانوني النفط والغاز وتوزيع الثروات الوطنية".

بدوره نقل طالباني "تحيات القيادة الكردية الى نوري المالكي"، مؤكدا "حرص حكومة الاقليم على التواصل مع القوى السياسية والحكومة الاتحادية والمضي بعمل يقوم على التفاهم والاتفاق، مع التأكيد على التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة".