عمليات بغداد تعلن عن احصائية جديدة للمخالفين للحظر منذ 17 اذار ولغاية اليوم

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن احصائية جديدة للمخالفين للحظر منذ 17 اذار ولغاية اليوم.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٩ نيسان القبض على ٣٢٦١٦ مخالفاً، فيما حجزت ١٦٩٣ عجلة ودراجة نارية مختلفة"، مبينة ان "عدد الغرامات بلغت ٨٠٥٠٦ غرامة، كما سهلت دخول ٥٨٣٢٠ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

واضافت انه "في الوقت الذي تدعو فيه قيادة عمليات بغداد الى الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال، فانها تؤكد ان تشكيلاتها لن تتهاون مع المخالفين"، لافتة الى انها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم".