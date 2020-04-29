اجتماع بمنزل الخنجر لإعلان تحالف المناطق المحررة

ذكر مصدر سياسي، الاربعاء، انه تم عقد اجتماع بمنزل رئيس المشروع العربي خميس الخنجر لإعلان تحالف المناطق المحررة.

وقال في حديث لـ الخليج 365، ان "اجتماعا عقد مساء اليوم، بمنزل رئيس المشروع العربي خميس الخنجر لإعلان تحالف المناطق المحررة بقيادة الخنجر، وطلال الزوبعي، وقاسم الفهداوي ومحمد إقبال وخالد العبيدي".

واضاف انه "من المحتمل اعلان التحالف رسمياً هذا الأسبوع وسيضم ٢٢ نائبا".

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