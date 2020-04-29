انتحار شاب داخل منزله رميا بالرصاص في الرفاعي

أفاد مصدر أمني في ذي قار، الأربعاء، بأن شابا اقدم على انتحار رميا بالرصاص في الرفاعي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شابا اقدم على رمي نفسه بطلق ناري بهدف الانتحار". وأضاف الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".

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