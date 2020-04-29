جواتيمالا تمدد حالة طوارئ كورونا حتى يونيو المقبل

مددت حكومة جواتيمالا الأربعاء حالة الطوارئ التي كانت أعلنتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لمدة 30 يوما إضافية.

وأعلنت الحكومة في جواتيمالا عبر الجريدة الرسمية أن حالة الطوارئ، التي تم فرضها لأول مرة قبل أسبوع من تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بالبلاد في مارس/آذار الماضي، ستستمر حتى الرابع من يونيو/حزيران المقبل.

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ومنذ بداية حالة الطوارئ، فرض الرئيس أليخاندرو جياماتي قيودا صارمة على حرية التنقل وأغلق حدود البلاد.

وتم تسجيل إجمالي 557 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جواتيمالا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 18 مليون نسمة. وسجلت البلاد 16 حالة وفاة بسبب مرض "كوفيد-19"، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب كورونا.

وتنخفض حالات الإصابة والوفاة المسجلة في جواتيمالا بسبب الفيروس كثيرا عن تلك التي سجلتها الدول المجاورة في أمريكا الوسطى.