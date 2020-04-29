إصابة رئيس حكومة غينيا بيساو و3 وزراء بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب رئيس حكومة غينيا بيساو نونو نابيام و3 وزراء بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب فحوصات تم الإعلان عن نتيجتها، الأربعاء.



وقال وزير الصحة في غينيا بيساو أنطونيو ديونا، في كلمة تليفزيونية نقلتها وكالة أنباء "لوسا" البرتغالية، إن "رئيس الوزراء نونو نابيام و3 على الأقل من أعضاء حكومته أصيبوا بالفيروس".

وقال مصدر رسمي للوكالة إن "المسؤولين الثلاثة الآخرين المصابين بكورونا هم وزير الداخلية بوتشا كاندي، ووزيرا دولة هما ماريو فامبي ومونيكا بوارو".

وأوضح أن "الإصابات مرتبطة بمسؤول رفيع في وزارة الداخلية بغينيا بيساو كان توفي جراء الإصابة بكورونا".

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وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في غينيا بيساو 73 شخصاً، الأربعاء، بحسب المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتعد غينيا بيساو، التي يصل عدد سكانها إلى 1.8 مليون نسمة، واحدة من أكثر الدول التي تعاني من عدم الاستقرار في أفريقيا، حيث شهدت 16 محاولة انقلاب منذ استقلالها عن البرتغال في عام 1974، نجحت 4 منها.

وتقع الدولة على الساحل الغربي لقارة أفريقيا على المحيط الأطلسي، ويشغل نابيان منصب رئيس الوزراء منذ فبراير/شباط الماضي.