انت الان تتابع بومبيو: أمريكا لن تسمح لإيران بشراء أسلحة بعد رفع حظر الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بشراء أسلحة تقليدية بعد انتهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة بهذا الشأن في أكتوبر تشرين الأول.
وقال بومبيو للصحفيين ”لن نسمح بحدوث ذلك.. نعمل مع مجلس الأمن الدولي من أجل تمديد ذلك الحظر على مبيعات الأسلحة هذه وفي حالة عدم التمكن من إقناع آخرين بالتحرك فإن الولايات المتحدة ستقيم جميع الاحتمالات بشأن كيفية القيام بذلك“.
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