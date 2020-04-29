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واشنطن تتهم إيران بإستخدام الطائرات لنقل الأسلحة في الشرق الأوسط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

واشنطن تتهم إيران بإستخدام الطائرات لنقل الأسلحة في الشرق الأوسط

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن إيران تستخدم الطائرات لنقل الأسلحة إلى دول في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده تعمل على منع طهران من شراء أي أسلحة بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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من جانب آخر، أشاد وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، بالدور الذي تقوم به المملكة العربية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن لمحاربة انتشار .

 

كما طالب بومبيو القادة العراقيين بتنحية خلافاتهم جانبا لمساعدة الشعب العراقي والحفاظ على الشراكة مع واشنطن، مشددا على أهمية إدراج كل الجهات المسلحة تحت سيطرة الحكومة العراقية

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