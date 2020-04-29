«لم يجب على هاتفه» وعثر عليه مفارقا الحياه.. وفاة الطيار الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

توفي الطيار الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السابق بوريس يلتسن، غريغوري بيلوديد، عن عمر يناهز 73 عامًا.

وذكرت صحيفة " كومسومولسكايا برافدا" نقلا عن ابنه، أن والده لم يجب على اتصاله مما اضطره إلى التوجه إلى المنزل، حيث كان والده قد فارق الحياة، وقد تم نقل الجثة إلى المشرحة لتعيين سبب الوفاة من قبل الطبيب الشرعي.

ويشار إلى أن غريغوري بيلوديد عمل في فرقة الطيران الخاص "روسيا" كقائد الطاقم، حيث كان الطيار الشخصي للرئيس الروسي آنذاك، بوريس يلتسن، ومن ثم أصبح الطيار الشخصي للرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين.

وقال ابنه "لم يترك أبي وظيفته المفضلة حتى اليوم الأخير. وفي عام 2005، غادر السماء وتوجه إلى التقاعد، لكنه استمر في العمل في فرقة الطيران الخاصة ولكن على الأرض".