وهاب: أنتم عاجزون عن محاسبة كبار المجرمين فأطلقوا سراح الصغار وبيضوا السجون

أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "نصيحة لوجه الله للمرة الألف أقول لكم أوقفوا التحايل بقانون العفو"، مؤكدا ان "العفو أصبح ضرورة، فأنتم عاجزون عن محاسبة كبار المجرمين أطلقوا سراح الصغار وبيضوا السجون".
هذا وعقدت لجان الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الانسان النيابية في لبنان جلسة مشتركة اليوم في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور وزير الداخلية العميد محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، وعدد من النواب.
والجلسة كانت مخصصة لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو وهي خمسة اقتراحات قوانين الاول مقدم من النائبين ياسين جابر وميشال موسى، والثاني مقدم من النائبة بهية الحريري والثالث من النائب جميل السيد والرابع من النواب نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش، والخامس من النائب ميشال معوض.
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