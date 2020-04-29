المشنوق: لبنان بلد محجور عليه بسبب سياسات حزب الله والتيار الوطني الحر

اعتبر النائب ​نهاد المشنوق​، في حديث تلفزيوني، أن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ يستعير تعابير الأنظمة الديكتاتورية، مشيراً إلى أن تلك الأنظمة عندما تخرج فيها ​تظاهرات​ تتحدث عن مندسين وأجندات خارجية، داعياً دياب إذا كان يملك معلومات جدية إلى أن يطلع المواطنين عليها.

ووصف المشنوق ​التظاهرات​ في الشارع بتظاهرات البطون الخاوية، لافتاً إلى أن هناك أزمة إقتصادية وأزمة سياسية في ​لبنان​ وأزمة إجتماعية أكبر، مشيراً إلى أن "لبنان بلد محجور عليه بسبب السياسات المتبعة من قبل ​حزب الله​ و​التيار الوطني الحر​"، مشدداً على أنه مستعد للمحاسبة بالوسائل القانونية والدستورية المناسبة.