المشنوق: لبنان بلد محجور عليه بسبب سياسات حزب الله والتيار الوطني الحر

اعتبر النائب نهاد المشنوق، في حديث تلفزيوني، أن رئيس الحكومة حسان دياب يستعير تعابير الأنظمة الديكتاتورية، مشيراً إلى أن تلك الأنظمة عندما تخرج فيها تظاهرات تتحدث عن مندسين وأجندات خارجية، داعياً دياب إذا كان يملك معلومات جدية إلى أن يطلع المواطنين عليها.
ووصف المشنوق التظاهرات في الشارع بتظاهرات البطون الخاوية، لافتاً إلى أن هناك أزمة إقتصادية وأزمة سياسية في لبنان وأزمة إجتماعية أكبر، مشيراً إلى أن "لبنان بلد محجور عليه بسبب السياسات المتبعة من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر"، مشدداً على أنه مستعد للمحاسبة بالوسائل القانونية والدستورية المناسبة.
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