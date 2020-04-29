الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان الخميس غائم جزئيًا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل وانخفاضها بشكل بسيط على الساحل، كما يتكون بعض الضباب المحلي على المرتفعات.

أما الجمعة، فقليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال والداخل، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال وجنوب البلاد.

والسبت غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال والداخل مع تشكل ضباب على المرتفعات والذي يتزايد كثافته بدءًا من بعد الظهر ليطال مستويات منخفضة فتسوء معه الرؤية أحيانًا، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال وجنوب البلاد.