نائب مدير شؤون الأونروا في لبنان زارت مخيم الجليل لمتابعة المصابين بكورونا

زارت نائب المدير العام للأونروا في لبنان، ميرا تومسون، مخيم الجليل اليوم برفقة رئيس قسم الصحة ورئيسة قسم الاغاثة والشؤون الاجتماعية ورئيس منطقة البقاع في الأونروا، وذلك ضمن جهود الوكالة لمتابعة الأشخاص الأربعة الذين أُعلن عن اصابتهم بمرض كوفيد-19 الأسبوع الفائت في مخيم الجليل.
كما زارت نائب المدير عيادة الأونروا في المخيم للإطلاع عن كثب على الخدمات والإجراءات المعمول بها استجابة لأزمة كوفيد-19 والتقت بالموظفين وثمنت جهودهم في خدمة سكان المخيم.
وأكدت تومسون على عمل الوكالة مع جميع المعنيين لتقديم كل ما يلزم، مشيرة الى ان "الوكالة ستفتتح مركزا للعزل الطبي في سبلين في الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع منظمة أطباء بلا حدود".
وأشارت تومسون الى ان الأونروا تتابع التنسيق مع كل المعنيين في وزارة الصحة العامة ومحافظة بعلبك الهرمل والبلدية وسفارة فلسطين، والفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات وآخرين وأكدت على التزام الوكالة بخدمة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على الرغم من كل التحديات.
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