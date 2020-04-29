نائب مدير شؤون الأونروا في لبنان زارت مخيم الجليل لمتابعة المصابين بكورونا

زارت نائب المدير العام للأونروا في ​لبنان​، ميرا تومسون، مخيم الجليل اليوم برفقة رئيس قسم الصحة ورئيسة قسم الاغاثة والشؤون الاجتماعية ورئيس ​منطقة البقاع​ في ​الأونروا​، وذلك ضمن جهود الوكالة لمتابعة الأشخاص الأربعة الذين أُعلن عن اصابتهم بمرض كوفيد-19 الأسبوع الفائت في مخيم الجليل.

كما زارت نائب المدير عيادة الأونروا في المخيم للإطلاع عن كثب على الخدمات والإجراءات المعمول بها استجابة لأزمة كوفيد-19 والتقت بالموظفين وثمنت جهودهم في خدمة سكان المخيم.

وأكدت تومسون على عمل الوكالة مع جميع المعنيين لتقديم كل ما يلزم، مشيرة الى ان "الوكالة ستفتتح مركزا للعزل الطبي في ​سبلين​ في الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع منظمة أطباء بلا حدود".

وأشارت تومسون الى ان الأونروا تتابع التنسيق مع كل المعنيين في ​وزارة الصحة العامة​ ومحافظة ​بعلبك الهرمل​ و​البلدية​ وسفارة ​فلسطين​، والفصائل و​اللجان الشعبية​ والمؤسسات وآخرين وأكدت على التزام الوكالة بخدمة ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان على الرغم من كل التحديات.