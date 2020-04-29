شربل: سلامة لم يخبر اللبنانيين أين أموال المودعين وإلى أين سيصل سعر الدولار؟

أشار الوزير السابق ​مروان شربل​، في حديث تلفزيوني، إلى أن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ لم يخبر اللبنانيين إلى أين سيصل سعر صرف ​الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​ ولا أين هي أموال المودعين، لافتاً إلى أنه لا يضع المسؤولية عند سلامة لأنها مقسمة على المصارف ومصرف لبنان والحكومات المتعاقبة.

واعتبر شربل أنه كان على سلامة أن يطبق قانون النقد والتسليف، من خلال عدم تسليف الدولة اللبنانية أكثر من 10%، لافتاً إلى أن حاكم مصرف لبنان مرتين، الأولى في الهندسات المالية كي يبقى في مركزه، أما الثانية فهي من أجل أن يكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

من ناحية أخرى، أوضح أن التسجيل الصوتي المنسوب له صحيح، لافتاً إلى أنه لم يقتنع بكلام ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ وعبر عن رأيه ولم يكن للنشر.