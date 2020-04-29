الخارجية الليبية: الإمارات ومصر مسؤولتان عن دماء الليبيين الذين سقطوا بطرابلس

أشار المتحدث باسم ​وزارة الخارجية​ الليبية محمد القبلاوي، إلى ان "الدعم الإماراتي لمليشيات ​خليفة حفتر​، واضح منذ قبل بدايات العدوان على طرابلس"، لافتًا إلى أن "الإمارات ومصر مسؤولتان بشكل مباشر عن دماء الليبيين الذين سقطوا في العدوان على طرابلس".

وشدد القبلاوي على أن "الإمارات لن تستطيع ولا من ينضم إليها، تغيير المشهد على الأرض"، مطالبًا السودان "ببذل مزيد من الجهد لإفشال أي محاولات لتجنيد سودانيين بهدف القتال في ​ليبيا​".

كما أفاد بضرورة اتخاذ "​المجتمع الدولي​ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الجناة"، مؤكدًا أن "حفتر ليس شريكًا في العملية السياسية بليبيا". وأعرب عن أمله "بأن تكون فرنسا من الدول التي تعمل مع ​حكومة الوفاق​، وتغير من رأيها إزاء العدوان على طرابلس".

واعتبر القبلاوي أنه "لا يمكن وصف بيان الخارجية المصرية الأخير بشأن ليبيا إلا أنه هرطقات سياسية"، موضحًا أن "دعم مصر لحفتر قد يتسبب في خسارتها الكثير من الامتيازات والمصالح المشتركة مع ليبيا".