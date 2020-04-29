الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأميركي قد يشهد انكماشًا غير مسبوق خلال الربع الثاني

أشار رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى أن "الاقتصاد سيحتاج إلى دعم أكبر مما قُدم حتى الآن"، لافتًا إلى أن "الاقتصاد الأميركي قد يشهد انكماشًا غير مسبوق في الربع الثاني من العام الحالي".
وكان الفيدرالي أكد عقب اجتماعه، أنه "سيلتزم باستخدام بدعم الاقتصاد الأميركي في هذا الوقت العصيب، وبالتالي تعزيز الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار"، مفيدًا أن "تفشي الفيروس تسبب بمعاناة بشرية واقتصادية هائلة عبر الولايات المتحدة وحول العالم، ويتسبب في انخفاض حاد بالنشاط الاقتصادي وتصاعد في فقدان الوظائف".
كما نوّه بأن "الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي أثرت بشكل كبير على الظروف المالية، وأعاقت تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأميركية"، مؤكدًا أن "اللجنة قررت الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الأموال الاتحادية عند 0 إلى 0.25%".
وتوقع الفيدرالي "الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى يثق في أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة، ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التوظيف القصوى واستقرار الأسعار".
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