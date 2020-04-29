الحرس الثوري: إيران بدأت تنفيذ مشروع التوطين في جزر متنازع عليها مع الإمارات

أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري ال​إيران​ي الأميرال علي رضا تنغسيري، بدئه "بتنفيذ مشروع للتوطين في جزر خالية من السكان ومتنازع عليها مع ​الإمارات​ في مياه الخليج".

وأكد تنغسيري إنشاء "مطار دولي في جزيرة طنب الكبرى، وآخر في جزيرة طنب الصغرى، بالإضافة إلى صب 50 كاسر أمواج". ونوّه بأن "المرشد الإيراني ​علي خامنئي​، كلّف بتأهيل الجزر الإيرانية في الخليج"، مشددا على "أهميتها الاستراتيجية في الدفاع عن إيران".

كما أفاد بأنه يعتزم إيجاد "بنية تحتية في هذه الجزر، لتأهيلها من أجل توطين السكان فيها، تنفيذا للأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة"، مشيرًا إلى أنه "حينما يقول الرجل الأول في الدولة، بوجوب توطين السكان في هذه الجزر، فذلك يعني أننا نسعى من أجل أمن المنطقة".