السلطات الإماراتية تسجل 549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية في ​الإمارات​ تسجيل 549 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لافتةً إلى أن "عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا ارتفع في البلاد إلى 2329 حالة".

وفي السياق، أرسلت السلطات الإماراتية طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار سفير الإمارات لدى نيبال سعيد حمدان على إثره، إلى أن "الإمارات ملتزمة بمساعدة جميع البلدان التي تواجه جائحة كورونا، وهي على يقين بأنه من خلال التعاون فقط يمكننا أن نخرج من هذه الأزمة".