فرنسا تسجل 427 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​فرنسا​ تسجيل 427 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، توازيًا مع تراجع عدد المرضى في الإنعاش.

وكانت بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن الأطباء في فرنسا ودول أخرى في العالم، يستخدمون دواء "توسيليزوماب" الذي يوصف عادة لعلاج ​التهاب المفاصل​ الروماتويدي، للمساعدة في علاج الإصابات الحرجة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن "هذا الدواء أثبت فعاليته ضد "كوفيد 19"، ولكنه لا يزال بحاجة لكثير من الاختبارات والتجارب للتأكد من مدى نجاعته لعلاج هذا المرض.