أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 427 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، توازيًا مع تراجع عدد المرضى في الإنعاش.
وكانت بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن الأطباء في فرنسا ودول أخرى في العالم، يستخدمون دواء "توسيليزوماب" الذي يوصف عادة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، للمساعدة في علاج الإصابات الحرجة بفيروس كورونا.
ولفتت إلى أن "هذا الدواء أثبت فعاليته ضد "كوفيد 19"، ولكنه لا يزال بحاجة لكثير من الاختبارات والتجارب للتأكد من مدى نجاعته لعلاج هذا المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل 427 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.