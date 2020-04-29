السلطات الروسية تاسلم إيران شحنة جديدة من الوقود النووي

أكدت ​السفارة الروسية​ لدى ​طهران​، أن "الجانب الروسي قد سلّم إيران شحنة جديدة من الوقود النووي اللازم لمحطة "بوشهر" الكهروذرية".

ولفتت السفارة، في بيان، إلى أن "التسليم يندرج ضمن الجهود المشتركة من جانب هيئة ​الطاقة الذرية​ الإيرانية والشركة الحكومية الروسية "روس آتوم" و​وزارة الخارجية الروسية​"، موضحةً أن "هذه الدفعة من الوقود النووي، ضرورية لضمان استمرار عمل المحطة".

كما شددت على أن "​روسيا​ تعلّق أهمية كبيرة على التطور المستمر للتعاون مع إيران في مجال ​الطاقة النووية​".