السلطات الروسية تاسلم إيران شحنة جديدة من الوقود النووي

أكدت السفارة الروسية لدى طهران، أن "الجانب الروسي قد سلّم إيران شحنة جديدة من الوقود النووي اللازم لمحطة "بوشهر" الكهروذرية".
ولفتت السفارة، في بيان، إلى أن "التسليم يندرج ضمن الجهود المشتركة من جانب هيئة الطاقة الذرية الإيرانية والشركة الحكومية الروسية "روس آتوم" ووزارة الخارجية الروسية"، موضحةً أن "هذه الدفعة من الوقود النووي، ضرورية لضمان استمرار عمل المحطة".
كما شددت على أن "روسيا تعلّق أهمية كبيرة على التطور المستمر للتعاون مع إيران في مجال الطاقة النووية".
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