المفوضية الأوروبية: نأمل أن تتمكن دول الإتحاد من فتح الحدود بينها بأقرب وقت

أعربت نائبة رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ ​فيرا يوروفا​، عن أملها بأن "تتمكن دول الاتحاد من رفع قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، وفتح الحدود بين دول الاتحاد بأقرب وقت تمهيدا لفتح الحدود الخارجية".

ولفتت يوروفا إلى أن "الجهاز التنفيذي للاتحاد سيصدر توجيهات لمساعدة الدول الأعضاء على إعادة تشغيل قطاعات النقل العام قبل فتح حدودها الخارجية"، مشددةً على ضرورة "إنقاذ الموسم السياحي".

كما أفادت بأن "التحرك نحو إعادة إطلاق قطاعي السياحة والنقل، يجب أن يكون مدروسًا مع الأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي داخل كل بلد على حده وفي دول الجوار".