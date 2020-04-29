السلطات الإسرائيلية: 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و106 إصابات

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية تسجيل 5 حالات وفاة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ولفتت السلطات إلى أنه تم تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 18534 إصابة.

وكانت وزير العلوم والتكنلوجيا اوفير اوكينيس أفاد في وقت سابق، بأنه "تم تمول أكثر من 80 بحث في مجال كورونا، وهي المرة الأولى التي تمول بها الحكومة مثل هذه الابحاث منذ انتشار الفيروس. كما زادت ميزانية دعم الأبحاث بنسبة 176%.