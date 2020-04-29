فقدان مروحية كندية لحلف الاطلسي في البحر الايوني

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن فقدان مروحية للقوات الكندية تشارك في عملية استطلاع لحلف شمال الاطلسي ويستقلها ستة اشخاص في المياه الدولية بين اليونان وايطاليا، وفق ما كشفت القوات الجوية اليونانية.
وبحسب المعطيات الاولية، كانت المروحية خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان "على بعد خمسين ميلا بحريا قبالة جزيرة سيفالوني اليونانية وتشارك في عملية استطلاع للمنطقة" يقوم بها الحلف الاطلسي، وفق المصدر نفسه.
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