فقدان مروحية كندية لحلف الاطلسي في البحر الايوني

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن فقدان ​مروحية​ للقوات الكندية تشارك في عملية استطلاع ل​حلف شمال الاطلسي​ ويستقلها ستة اشخاص في ​المياه​ الدولية بين ​اليونان​ و​ايطاليا​، وفق ما كشفت ​القوات​ الجوية اليونانية.

وبحسب المعطيات الاولية، كانت المروحية خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان "على بعد خمسين ميلا بحريا قبالة جزيرة سيفالوني اليونانية وتشارك في عملية استطلاع للمنطقة" يقوم بها ​الحلف الاطلسي​، وفق المصدر نفسه.