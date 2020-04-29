القاء قنبلة مولوتوف على عناصر الجيش وتحطيم واجهات عدد من المصارف في صيدا

أقدم عدد من ​المحتجين​ على ​القاء قنبلة​ ​مولوتوف​ على عناصر ​الجيش اللبناني​ في صيدا.

وفي وقت سابق، افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن توجه عدد كبير من ناشطي حراك صيدا الى شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي في صيدا حيث تتواجد ​المصارف​ و​محلات​ الصيرفة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.