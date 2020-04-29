النشرة: محتجون يتجمعون أمام منزل الفرزلي في جب جنين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن "عددا من ​المحتجين​ تجمعوا أمام منزل نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ في ​جب جنين​، ورددوا هتافات مسيئة له".

وكان عدد من الشبان قد تجمعوا على مثلث جب جنين ​كامد اللوز​ في ​البقاع الغربي​ واطلقوا الشعارات المنددة ب​السلطة​ السياسية وطالبوا باسترداد الاموال المنهوبة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان ​المصرف المركزي​ قدد حدد سعر بيع الدولار لدى ​محلات​ الصيرفة بـ3200 ليرة.

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