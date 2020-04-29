النشرة: وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان في النبطية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بان عددا من ​المحتجين​ نظموا وقفة احتجاجية مساء اليوم امام ​مصرف لبنان​ في ​مدينة النبطية​ ، وذلك في اطار تحركاتهم المستمرة تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وسط اجراءات امنية اتخذتها وحدات من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​ و​امن الدولة​.

ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية ورددوا هتافات تطالب باستعادة الاموال المنهوبة وبمحاكمة حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، وقد حاول عدد من المحتجين اقفال الطريق المحاذي للمصرف ، مما دفع بعناصر قوى الامن من منعهم الامر الذي ادى لحصول حال من التوتر والتدافع.