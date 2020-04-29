النشرة: وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان في النبطية

افاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بان عددا من المحتجين نظموا وقفة احتجاجية مساء اليوم امام مصرف لبنان في مدينة النبطية ، وذلك في اطار تحركاتهم المستمرة تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وسط اجراءات امنية اتخذتها وحدات من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وامن الدولة.
ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية ورددوا هتافات تطالب باستعادة الاموال المنهوبة وبمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد حاول عدد من المحتجين اقفال الطريق المحاذي للمصرف ، مما دفع بعناصر قوى الامن من منعهم الامر الذي ادى لحصول حال من التوتر والتدافع.
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