أشار المكتب الاعلامي في ​رئاسة الحكومة​ في بيان له الى انه "تداول بعض ​وسائل الاعلام​ والتواصل الاجتماعي ورقة تدعي انها خطة الحكومة المالية"، مؤكدا ان "الورقة المذكورة هي مشروع قديم طرأت عليه تعديلات كثيرة، وبالتالي فهي ليست خطة الحكومة المالية التي يناقشها ​مجلس الوزراء​ غدا الخميس".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الحكومة: ما يروج له في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ليس الخطة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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