427 وفاة جديدة في فرنسا بفيروس كورونا

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باريس: سجلت فرنسا الأربعاء 427 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد لتتجاوز الحصيلة الإجمالية عتبة 24 ألفا، لكن في الوقت نفسه شهد اليوم انخفاضا في عدد الاصابات في المستشفيات والعناية المركزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الوفيات جراء الفيروس في المستشفيات ودور الرعاية بلغ 24,087.

وحصيلة اليوم كانت أعلى مقارنة بعدد الوفيات الأربعاء الذي سجل 367.

وتؤكد الأرقام التوجهات التفاؤلية الأخيرة التي شهدتها الأيام الماضية مع 650 إصابة أقل في المستشفيات و180 مريضا أقل في العناية المركزة.

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وتم الإعلان عن الأرقام الجديدة غداة عرض رئيس الوزراء إدوارد فيليب استراتيجية فرنسا للتخفيف من اجراءات الإغلاق اعتبارا من 11 ايار/مايو.

وستعاود بعض المتاجر والمدارس فتح ابوابها لكن المقاهي والمطاعم ستظل مغلقة، في حين أن ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا في وسائل النقل العام.

وشدد فيليب على أن الحكومة تسير على خيط رفيع بين الحاجة الى حماية الاقتصاد ودرء خطر حدوث موجة جديدة من وباء كورونا.



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