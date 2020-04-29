شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان: تسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة يحقق اكتفاء ذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التموين والزراعة، بشأن تسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة، مؤكدا أن هذا التزام دستوى وفقا لنص المادة 29 من الدستور، وفى نفس الوقت سيساهم بشكل كبير فى القضاء على السوق الموازية وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل مع الوقت.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الزراعة من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خاصة وأنها من أبرز مقومات الاقتصاد القومى، مما يتطلب ضرورة ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، تتمثل فى تخفيف معاناة الفلاحين، وتوفير كافة المستلزمات الزراعية، ووضع هامش ربح مناسب للفلاح، ولابد من خطة لضمان زيادة رقعة الأراضى المزروعة بالمحاصيل الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها.

وأضاف عضو اللجنة، إلى أن السوق الموازية تمثل خطرا، وبالتزامن مع موسم حصاد محصول القمح هناك بعض الممارسات التى يقوم بها بعض التجار لجمع المحصول من الفلاحين لأ من الأسباب وبالتالى تعد هذه الكميات من المحصول مهدرة على الدولة، ولكن فى حال وضع هامش ربح مناسب مع زيادة الوعى لدى الفلاح سيتم توريد المحصول بالكامل لوزارة التموين، وهذا بدوره سيعود عليه مرة أخرى.