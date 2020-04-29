شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بإصدار قانون إنشاء المجلس الطبى وتعديل كادر المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك حاجة ضرورية لإصدار الكثير من التشريعات التى تضاعف الاستفادة من أصول الدولة فى مجال الصحة وتطور المنظومة الصحية لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات التى تواجهنا.

وأضاف رضوان لـ"الخليج 365"، أن من القوانين التى نحتاج مناقشتها وإقرارها بصورة نهائية فى الفصل التشريعى ًالحالى، قانون إنشاء المجلس الطبى المصرى، ويمثله فى كل محافظة مجلس إقليمى ليشمل تحت مظلته كل المنشآت الصحية فى الدولة لنستفيد من البنية التحتية الهائلة فى وزارة الصحة ويكملها القوة البشرية المتميزة فى وزارة التعليم العالى، ويعمل الجميع فى منظومة واحدة تسمح بالتعلم والتنقل بسهولة فيما بينها.

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ولفت إلى أهمية إصدار قانون بخصوص الشهادة الموحدة، وهى ماتسمى بالزمالة المصرية للتخصصات الإكلينيكية لتعطى لكل خريجى الطب فرصة فى الدراسات العليا والحصول على شهادة علمية مهنية يعترف بها العالم أجمع.

وأكد علي ضرورة تعديل قانون كادر المهن الطبية ليسمح بتطبيق الأجر مقابل عمل وليس المساواة فى الأجر بين من يعمل ومن لا يعمل، وهو ماتسبب فى نزوح كثير من شباب الخريجين عن الأماكن التى بها عمل مكثف مثل المستشفيات الجامعية والتعليمية والأمانة وغيرها، بالإضافة إلي أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية لتحفظ لكل من الطبيب والموطن حقه وكرامته، وتعديل الوصف الوظيفى بصورة واضحة وملزمة لكل العاملين فى المجال الصحى فى القوانين المعنية.

وقال مكرم رضوان، إن القوانين التي تم موافقة مجلس النواب عليها فى الأسبوع الماضى تصب جميعها فى دعم المواطن والحكومة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ولكن على الجميع أن يلتزم ويؤدى ما عليه حتى تمر هذه المحنة بأقل مضاعفات.