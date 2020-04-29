شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و 170 مليون جنيه مخصصات الدعاية والنشر فى الموازنة العامة 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المخصص لنفقات النشر والاعلان والدعاية والاستقبال فى موازنة 20/21 نحو مليار و170 مليون و800 ألف جنيه بزيادة قدرها 27 مليون و100 ألف جنيه عن العام المالى 19/20.

وتم توزيع مخصصات النشر والاعلان والدعاية على عد من البنود كالاتى :

1- نفقات نشر وإعلان ويبلغ المخصص لها نحو 100 مليون و900 ألف جنيه.

2- نفقات داية ويبلغ المخصص لها نحو 927 مليون و800 ألف جنيه.

3- نفقات الحفلات والاستقبال وبلغ المخصص لها نحو 54 مليون جنيه.

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4- نفقات الزيارات الدولية والاشتراك فى المؤتمرات الدولية وبلغ المخصص 54 مليون و200 ألف جنيه.

5- نفقات الشئون والعلاقات العامة وبلغ المخصص لها نحو 17 مليون و800 ألف.

6- نفقات آخرى ومخصص لها 7 مليون و200 ألف جنيه.

يذكر أن وزير المالية القى البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة بتاريخ 21 أبريل، ومن المنتظر أن تبدا لجنة الخطة فى مناقشة الموازنة يوم 3 مايو القادم .