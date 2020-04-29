شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة الإخوان على قطاع التعليم فى قطر كارثة تُهدِّد مستقبل الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما يضع تميم بن حمد مصلحة حلفائه على رأس أولوياته، حتى وإن كانت على حساب شعبه، وهو الأمر الذي ساعد جماعة الإخوان الإرهابية، في التغلغل للسيطرة على مفاصل قطاع التعليم والتعليم العالى فى قطر، بعدما نجحوا فى الحصول على عقود دراسية من وزارة التعليم، والتى تقضى بالحصول على راتب خلال فترة الدراسة فقط.

وذكر موقع قطريليكس أن عدد من أولياء الأمور فى قطر، ندد بتعنُّت المعلمين المنتمين لجماعة الإخوان، والذين يصرون على استمرار العملية التعليمية، لضمان الحصول على رواتبهم، ضاربين بسلامة وصحة الطلاب عرض الحائط، بعدما تصدرت قطر معدلات الإصابات بفيروس "كورونا" القاتل فى الشرق الأوسط، عقب تجاوُز عدد الإصابات 11 ألف حالة مؤكدة.

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