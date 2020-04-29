شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى بالبرلمان: الدولة لا تُدار بمواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه لا يوجد "كتالوج" فى التعامل مع أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا المُستجد والتى تشهدها مصر والعالم كله، مضيفا: "الدولة لا تُدار بمواقع التواصل الاجتماعى ولا بالهاشتاج، ومفيش قرار هيتاخد بناءً على هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى، مش هيحصل".

جاء ذلك ردا على ما أثاره بعض النواب فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بشأن شكاوى بعض الطلاب من عدم وجود مقررات إلكترونية لبعض الكليات، كما أثارت النائبة الدكتورة شيرين فراج، هاشتاج #رابعة_طب_نقل_مش_بكالوريوس، لافتة إلى أن طلاب الفرقة الرابعة بكليات الطب أطلقوا هذا الهاشتاج.

وأوضحت النائبة أن طلاب كليات الطب لديهم نظام تراكمى للدرجات يحتاج إلى أن يدرس الطالب بشكل عملى وأن هذا أغضب عدد من الطلاب، ورد الوزير قائلا: "كل جامعة حريصة على الطلاب وكل هذه الأمور سيتم دراستها ولن يضيع حق طالب".

ومن ناحية أخرى اعتذر الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لكل من الدكتور محمد مجاهد، والدكتور رضا حجازى، نائبى وزير التربية والتعليم، واللذان حضرا نيابة عن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وقال هاشم: "نشكركم على حضوركما ولكن الموضوع سيطول مع وزير التعليم العالى والخيار لكما إما الانتظار أو عقد اجتماع لاحق لعدم تعطليكما عن اجتماع وزارى هام".

وأوضح هاشم: "اليوم مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعى بنظام الفيديو كونفرانس وحرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لعرض ما تم اتخاذه من مسارات للتعليم الجامعى فى ظل جائحة فيروس كورونا أمام اللجنة البرلمانية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشكلات التعليم ومسارات الشهادات والامتحانات، بناءً على توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل لهذا الغرض، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المُنعقدة بتاريخ 22 أبريل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.