"العربية للنقل البحري" تهدي 3 كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأربعاء، 3 كبائن تعقيم لمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كانت الأكاديمية وقعت بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف لإنتاج 50 كابينة يوميًا.
وتعمل الكابينة على التعقيم الذاتي للفرد بحيث يصل التعقيم إلى نعل الحذاء الملامس للأرض، من خلال 8 رشاشات مزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها.
وشهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تجربة الكبائن بديوان عام المحافظة، موجهًا الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية.
جدير بالذكر أن الأكاديمية العربية أهدت عددًا من الكبائن للمؤسسات والهيئات الحيوية بالإسكندرية، استعدادًا لعودة عجلة الإنتاج والحياة تدريجيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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