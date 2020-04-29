ضبط طن ونصف أسمدة مُدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة مشتركة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة المحظور تداولها خارج نطاق الجمعيات الزراعية، وذلك قبل بيعها بأسعار السوق السوداء بمدينة بيلا.

شُكلت حملة مكونة من حمدي النوساني، ورضا داود، من الرقابة التموينية، بمديرية التموين بكفر الشيخ، وشعبان داود، مفتش أول بمباحث التموين، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة بيلا البيطرية، وذلك للمرور على الأسواق بنطاق مركز ومدينة بيلا، لضبط المخالفين.

أسفرت أعمال الحملة عن ضبط صاحب محل مستلزمات زراعية، يقيم بمدينة بيلا، وبحوزته 436 عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية، و30 شيكارة أسمدة مدعمة زنة 50 كيلو جرام للشيكارة الواحدة، محظور تداولها خارج نطاق الجمعيات الزراعية، بإجمالي 1.5 طن أسمدة.

وتبين من خلال فحص أعمال الحملة، أن كمية الأسمدة المضبوطة، كان صاحب محل المستلزمات الزراعية، يعرضها للبيع بأسعار السوق السوداء للمزارعين، فيما جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.