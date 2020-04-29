تركيا تسجل 89 وفاة و2936 حالة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - انقرة - (د ب ا):

أعلن وزير الصحة التركي عن تسجيل 89حالة وفاة و2936 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال فخر الدين قوجة على تويتر إن عدد الوفيات ارتفع إلى 3081بعد تسجيل 89 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لافتا إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس المسجلة ارتفع إلى 117الف و589 ، حيث كشفت الاختبارات عن إصابة 2936 شخصا خلال نفس الفترة،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وتابع أن ما مجموعه 5231 مريضا خرجوا من الرعاية الطبية بعد شفائهم من الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها ، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 44022 مريضا.

وذكر أن عدد الإصابات بين أفراد الكوادر الطبية بلغ 7 آلاف و428، أي ما نسبته 5ر6بالمئة من عموم المصابين بالفيروس.