"كنت بهزر معاكم".. تفاصيل جريمة "قتيل الغدر" في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي تفاصيل مقتل شاب بطلق ناري على يد عاطل بمنطقة الهرم.
البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة إشارة من مستشفى الهرم بوصول شاب مصابا بطلق ناري في البطن، ولفظ أنفاسه أثناء علاجه متأثرا بإصابته.
التحريات التي أشرف عليها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أشارت إلى أن قبل يومين من حلول شهر رمضان، عمد "كريم" 21 سنة، وأصدقاؤه إلى تعليق الزينة احتفاءً بالشهر الكريم، وفوجئوا بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة خرطوش بشكل عشوائي مستقلا "توك توك"، ولاذ بالهرب.
بعد مرور ساعتين، عاد النفس الشخص ليكرر فعلته إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه فبرر فعلته "كنت بهزر معاكم"، وتوعد الشباب خاصة "كريم" 21 سنة بعد إصابته بالأنف.
مساء اليوم التالي، عقد الشاب ويدعى "محمد.ف.ش" 20 سنة، وشهرته "حندوقه" النية على الانتقام، ترصد لـ"كريم" منتظرا نزوله من منزله، فأطلق صوبه عيارا أصاب "صميم البطن" ولاذ بالهرب.
وتمكنت قوة بقيادة الرائد إسلام السيد، معاون مباحث الهرم، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأقر بصحة التحريات وبارتكاب الجريمة.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
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