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عدد وفيات كورونا فى بريطانيا يتجاوز 26 ألفا حالة

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تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس المستجد في بريطانيا 26 ألفا بعد تعديله اليوم الأربعاء.

 

ووصل العدد إلى 26 ألف و97 حالة، تضمنت لأول مرة حالات الوفيات بدور المسنين والمنازل في انجلترا وويلز.

 

وتواجه حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون انتقادات

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منذ أسابيع بسبب رد فعلها إزاء جائحة كورونا، ويتهمها منتقدوها بالانتظار فترة أطول من اللازم لاتخاذ تدابير للحد من الجائحة، كما تعاني بريطانيا نقصا في ملابس الوقاية الخاصة بأفراد الأطقم الطبية.

 

ويعتقد أن الحكومة لم تفلح في تحقيق هدفها الخاص بإجراء مئة ألف اختبار للكشف عن الفيروس يوميا حتى نهاية أبريل الجاري.

 

وتشير توقعات الخبراء في الوقت الراهن إلى أن بريطانيا تجاوزت حاليا ذروة الجائحة، لكن معدلات الوفيات المسجلة يوميا آخذة في الزيادة، وبلغ عدد حالات الوفيات الجديدة 765 حالة حتى مساء أمس الثلاثاء.

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