العفو عن 135 سجينا في المنطقة الشمالية

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية سراح 60 نزيلاً من الدفعة الثانية في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو ، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 135 نزيلاً.

ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو ، ليصبح العدد الإجمالي لعدد النزلاء المفرج عنهم في المنطقة 135 نزيلاً.ودعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

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