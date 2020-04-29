الإمارات: 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 549 حالة إصابة جديدة، ووفاة 9 أشخاص بفيروس كورونا، وشفاء 148 حالة.

وقالت آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 11.929 ألف حالة، بينما

وصلت حالات الوفاة إلى 98 شخصًا.

وأشارت إلى شفاء 148 حالة جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 2329 حالة.