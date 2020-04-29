حصيلة وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز الـ24 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 427 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 24087 حالة اليوم الأربعاء وفقا لموقع روسيا اليوم.
ويشكل ذلك ارتفاعا نسبته 1.8%، وهذا أكثر بقليل مما
وانخفض عدد المصابين في المستشفيات من 27484 شخصا أمس إلى 26834 شخصا اليوم كماانخفض عدد المصابين في غرف العناية المركزة من 4387 إلى 4207 أشخاص، فيما يستمر انخفاض تلك الأعداد منذ أكثر من أسبوعين.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قد عرض أمس الثلاثاء خطة لتخفيف إجراءات العزل في البلاد ابتداء من 11 مايو المقبل.
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