قرار في مجلس الأمن لهدنة إنسانية

يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يطالب بإرساء "هدنة إنسانية" لمدة 90 يوماً في كل النزاعات المسلّحة حول العالم لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها في ظلّ تفشّي جائحة كوفيد-19. كان مشروع القرار الفرنسي-التونسي ينصّ في مسودّته الأولى التي طرحها هذان البلدان الأسبوع الماضي على وقف القتال لمدة 30 يوماً فقط وعلى "وقف شامل وفوري للأعمال العدائية في كلّ الدول المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن" وعلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجائحة. لكنّ المسودّة الجديدة لمشروع القرار التي أعيدت صياغتها باتت تنصّ على أنّ "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في النزاعات المسلّحة إلى الانخراط فوراً في هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً متتالية على الأقلّ، لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية".



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