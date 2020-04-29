أوروبا تنفي تأثير العقوبات على فنزويلا

أكدت أربع دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، هي: فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإستونيا أن العقوبات الأوروبية على فنزويلا ليس لها تأثير على تقديم المساعدات الطبية لهذا البلد، في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو. قالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا في بيان "تستهدف العقوبات الأوروبية على فنزويلا أفرادا مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وهي تأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالسكان"، أضافت الدول الأربع في الوثيقة "بالنتيجة، لا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو الطبية مهما كانت".



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