كورونا..  أمريكا تتجاوز المليون إصابة والسويد وتونس تعلنان السيطرة على الوباء

قالت جونز هوبكنز الأميركية إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز المليون، وهو ما يمثل ثلث عدد المصابين في العالم والذي تجاوز ثلاثة ملايين و162 ألفا.



ووصل عدد المصابين الأميركيين إلى مليون وأزيد من 36 ألفا، وسجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة وفيات في العالم (59 ألفا و284 حالة) متقدمة على إيطاليا (27 ألفا و359 وفاة) وإسبانيا (24 ألفا و275 وفاة) وفرنسا (23 ألفا و660 وفاة) وبريطانيا (21 ألفا و678 وفاة).



ومع زيادة أعداد المصابين والوفيات في الولايات المتحدة، أشاد الرئيس دونالد ترامب بفحوص كشف فيروس كورونا وقال إنها أدت إلى رصد هذا العدد الكبير.



وواصل ترامب حث حكام الولايات على اتخاذ قرارات تعيد فتح المرافق الاقتصادية مرة ثانية، شريطة َ أن تكون مدروسة ومبنية على معطيات علمية.



وتعليقا على تخطي عدد الإصابات عتبة المليون شخص، غرد الرئيس على موقع تويتر قائلا إن السبب الوحيد وراء ارتفاع هذا الرقم هو نجاعة النظام الصحي الأميركي في إجراء عدد كبير من الفحوص.



وأضاف ترامب أن انخفاض عدد الإصابات بالدول الأخرى ناتج عن عدم قدرتها على مجاراة بلاده في هذا المجال، وبالتالي فإنها تعلن أعدادا أقل بكثير، على حد تعبيره.



الدانمارك تعلن السيطرة

أعلنت الدانمارك -التي رفعت تدريجيا القيود المفروضة في مواجهة فيروس كورونا المستجد- أنها تمكنت من "السيطرة" على انتشار الوباء، كما قالت رئيسة الحكومة ميتي فريدركسن الأربعاء.



وقالت فريدركسن أمام البرلمان "العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الإستراتيجية الدانماركية في المرحلة الأولى الصعبة".



ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الحكومة دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم والحانات وقاعات الرياضة وصالونات التزيين. كما حظرت التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.



وتم رفع بعض هذه القيود حاليا. كما أعادت بعض المدارس فتح أبوابها وكذلك صالونات التجميل، ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 مايو/أيار.



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السيطرة على الموجة الأولى بتونس

أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي، الأربعاء، أن تونس سيطرت على الموجة الأولى من وباء كورونا، ولكنه لم يستبعد حدوث موجة ثانية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر الحكومة بالعاصمة تونس، وخصص للإعلان عن إستراتيجية الحجر الصحي المخفف التي تعتزم الحكومة اعتمادها اعتبارا من الاثنين القادم.



وقال المكي: سيطرنا على الموجة الأولى من فيروس كورونا، والأعداد المنخفضة للإصابات دليل على ذلك (..) وهذا لا يعني أننا في منأى عن موجة ثانية.



وأعلنت السلطات أنها ستبدأ اعتبارا من 4 مايو/أيار المقبل تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة.





من جانبها قالت وزارة الصحة القطرية إنها سجلت 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 12564. وفي عُمان، سُجلت 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 2274.



وفي الكويت، تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوَفَيَات إلى 24، في حين تم تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3740.



وفي المغرب، سُجلت حالتا وفاة، إضافة إلى 37 حالة إصابة جديدة، و112 حالة شفاء.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل أربع إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 721 من ضمنها 24 حالة وفاة، و150 حالة تماثلت للشفاء.



وبعد شهر ونصف الشهر على منع استخدام المركبات في العاصمة الأردنية عمّان، خففت الحكومة من إجراءات حظر التجوال، وسمحت للناس باستخدامها وفق تعليمات مشددة.

المصدر: وكالات