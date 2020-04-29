الدنمارك تعلن السيطرة على فيروس “كورونا”… والقيود إلى تراجع

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وقالت فريدريكسن أمام البرلمان، إن “العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الاستراتيجية الدنماركية في المرحلة الأولى الصعبة”.

ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم والحانات وقاعات الرياضة وصالونات التزيين. كما حظرت التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.

وتم رفع بعض هذه القيود حالياً، كما أعادت بعض المدارس فتح أبوابها وصالونات تزيين الشعر. ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 مايو.

ومنذ 1 نيسان، وسعت الدنمارك استراتيجية فحص الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض طفيفة. وكانت السلطات الصحية تفحص فقط في السابق المرضى الذين تظهر عليهم عوارض معتدلة إلى خطيرة. وسجلت الدنمارك 9206 حالة منذ بدء انتشار الوباء و443 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

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ووصل عدد المصابين الأميركيين إلى مليون وأزيد من 36 ألفا، وسجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة وفيات في العالم (59 ألفا و284 حالة) متقدمة على إيطاليا (27 ألفا و359 وفاة) وإسبانيا (24 ألفا و275 وفاة) وفرنسا (23 ألفا و660 وفاة) وبريطانيا (21 ألفا و678 وفاة).

ومع زيادة أعداد المصابين والوفيات في الولايات المتحدة، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفحوص كشف فيروس كورونا وقال إنها أدت إلى رصد هذا العدد الكبير.

وواصل ترمب حث حكام الولايات على اتخاذ قرارات تعيد فتح المرافق الاقتصادية مرة ثانية، شريطة َ أن تكون مدروسة ومبنية على معطيات علمية.

وكشفت دول عدة، أوروبية على وجه الخصوص، خططاً بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد ولكن بشكل تدريجي لعدم المخاطرة بموجة جديدة من وباء كوفيد-19 الذي لا يزال يضرب العالم صحياً واقتصاديا.

ومع وفاة 130 ألفا من أصل 1.433.753 مصابا، تبقى القارة الأوروبية الأكثر تأثرا بالوباء الذي أودى بحياة 219.287 في العالم.