كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 2329 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت حكومة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2329 والكشف عن 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ومن جانب آخر أكد الاتحاد الإماراتي أنه تم اتخاذ قرار مبدئي، بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، بعودة المسابقات الرياضية ابتداء من أغسطس المقبل، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع الجهات المختصة بالدولة لمتابعة آخر التطورات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.
وأضاف الاتحاد في بيانه أن الوضع ما زال تحت التقييم باستمرار، مع وجود تنسيق مستمر مع الجهات المختصة، وكذلك تواصل مع نظيريه الآسيوي والدولي في الوقت الراهن لتقييم الوضع، مع مراعاة الوضع الصحي في الوقت المحدد للعودة.
وفي سياق متصل، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أنها ستعمل على تحديد لوائح وآليات القرارات الخاصة بمسابقاتها في وقت لاحق وبفترة كافية، بما يمنح الأندية الحق في الاستعداد اللازم للعودة.
يُذكر أن بطولة الدوري الإماراتي متوقفة بشكل كامل منذ مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الذي انتشر على نطاق واسع من العالم لا سيما في قارة أوروبا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.