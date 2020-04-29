الإمارات: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 2329

أعلنت حكومة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2329 والكشف عن 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانب آخر أكد الاتحاد الإماراتي أنه تم اتخاذ قرار مبدئي، بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، بعودة المسابقات الرياضية ابتداء من أغسطس المقبل، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع الجهات المختصة بالدولة لمتابعة آخر التطورات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن الوضع ما زال تحت التقييم باستمرار، مع وجود تنسيق مستمر مع الجهات المختصة، وكذلك تواصل مع نظيريه الآسيوي والدولي في الوقت الراهن لتقييم الوضع، مع مراعاة الوضع الصحي في الوقت المحدد للعودة.

وفي سياق متصل، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أنها ستعمل على تحديد لوائح وآليات القرارات الخاصة بمسابقاتها في وقت لاحق وبفترة كافية، بما يمنح الأندية الحق في الاستعداد اللازم للعودة.

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يُذكر أن بطولة الدوري الإماراتي متوقفة بشكل كامل منذ مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الذي انتشر على نطاق واسع من العالم لا سيما في قارة أوروبا.